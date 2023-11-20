«Повесили 155 тысяч»: в Новосибирске защитник избитого пристава заявил о преследовании

В Новосибирске продолжается скандал из-за потасовки приставов возле Октябрьского отдела УФССП. Юрист Денис Артемов, защищающий одного из пострадавших, заявил, что к нему тоже приходили неизвестные. Также было возобновлено его старое исполнительное производство через несколько дней после огласки прецедента.

Конфликт между двумя приставами произошёл 5 ноября. В это воскресенье исполнителю из Октябрьского отдела ФССП Николаю Сергееву позвонил неизвестный и представился «Ленинской братвой». Представитель «ОПГ» требовал встречи и заявил, что нужно поговорить из-за дела клиники "1+1".

«Молодой парень сказал, что мы с ним являемся коллегами по работе, и он дал мой номер телефона ребятам с Ленинского, чтобы они поговорили со мной, так же он предостерёг меня, чтобы я с ними не встречался во избежание конфликтов, — продолжает Сергеев. – После данных телефонных звонков я через интернет установил, кому принадлежит номер телефона. Он принадлежит Дмитрию Беркетову, который является сотрудником ОСН ГУФССП России по Новосибирской области».

Николай Сергеев сказал, что все встречи возможны только в рабочее время в отделе, который находится по адресу улица Никитина, 11. В это время звонившие на «Инфинити» отправились по указанному адресу. Товарища Сергеева Алексея Хохлова сильно избили неизвестные, требуя указать местонахождение его коллеги. Ещё более шокирующим в этой истории оказалось то, что на разборки приехали сотрудники силового подразделения этого же ведомства.

Как рассказывают пострадавшие, на встрече присутствовал тот самый сотрудник спецназа Дмитрий Беркетов. Приставы-исполнители уже написали заявления в полицию. Однако преследование не прекратилось и после этого. Приставы вспомнили и о старом исполнительном производстве юриста Дениса Артемова, который представляет интересы пострадавших.

«У меня было делопроизводство, и апелляция полностью отменила решение, признала, что долг необоснованный. Исполнительное производство закрыли, а исполнительский сбор на меня повесили,

- рассказал Сиб.фм Денис Артемов. – При чём ситуация была такая, что я принёс решение приставам, вплоть до Верховного суда РФ. Но в итоге на меня повесили исполнительский сбор на 155 тысяч. Я пришёл к судебным приставам, показал судебные акты, что у меня всё отменили. Приставы приостановили моё дело для того, чтобы разобраться в судебном акте. До прецедента мне несколько приставов из этого отдела говорили, что всё поняли и разобрались и направили руководству запрос прекратить исполнительное производство. После того, как ситуацию с приставами осветили в СМИ, мне позвонил пристав и сообщил, что руководство начало проверять, и выяснилось, что у меня есть исполнительное производство. Производство возобновили».

Денис Артемов опять отправился в суд, и намерен добиваться правды. Продолжается и моральный прессинг участников этого треугольника.

«Мне было сказано, что производство возобновят за то, что я туда полез. И уже через несколько дней производство возобновили,

- добавил Денис Артемов. – Я уже написал заявление в суд, жду, чтобы признали их действия незаконными. Так же не знаю, с этими приставами или не с этими связано. У меня кабинет находится на магнитном замке, несколько дней назад в мою дверь пытались войти. Я пока работал, сидел, подошёл к двери, чтобы в глазок посмотреть: увидел два странных человека – лиц не видно, все в чёрном. Они удалились — был и такой пример».

Сейчас Денис Артемов будет в суде доказывать незаконность действий судебных приставов. Николай Сергеев же ждёт, когда его вызовут в Следственный комитет для дачи показаний по данному делу.

Сиб.фм отправлял запрос в УФССП России по Новосибирской области, там пока ответили только, что компетентные органы разбираются в обстоятельствах этого дела.