В Новосибирске адвокат рассказал о новых пострадавших после потасовки приставов

Судебный пристав-исполнитель из отдела ФССП по Октябрьскому району Новосибирска Николай Сергеев получил угрозы о расправе, а его товарищ был сильно избит. Адвокат пострадавшего Денис Артемов рассказал, на каком этапе находится следствие и кто пострадал ещё.

Накануне Сиб.фм опубликовал подробности истории о том, как пристава-исполнителя из Октябрьского района Николая Сергеева вызывала на «стрелку» «Ленинская братва» из-за дела в взыскании задолженности с клиники "1+1". Его товарища Алексея Хохлова сильно избили неизвестные, требуя указать местонахождение сотрудника УФССП России по Новосибирской области. Ещё более шокирующим в этой истории оказалось то, что на разборки приехали сотрудники силового подразделения этого же ведомства.

"Через несколько минут мне позвонил мой коллега из Октябрьского отдела ФССП Хохлов Алексей, и сказал, что он сейчас находится в какой-то машине и какие-то люди желают со мной поговорить, на что я ответил отказом и звонок прервался", — указывает в своих показаниях Николай.

Свидетелями избиения Алексея Хохлова стали коллеги-девушки. До этого они лично разговаривали с Дмитрием Беркетовым, сотрудником ОСН ГУФССП России по Новосибирской области», который также приехал на разборки с "Ленинскими".

"Пристава усадили в чёрный, тонированный "Инфинити". Люди заранее ехали, поэтому всё скрывали,

– рассказал Сиб.фм юрист пострадавшего пристава Денис Артемов. – Алексей Хохлов написал заявление в полицию о том, что его избили. Его вытащили из машины и запинывали ногами, при чём, его же коллеги. Одну девушку толкнули и ударили в грудь, когда увидели, что она снимает. После этого нападавшие сели в машину и уехали".

Коллеги пострадавшего рассказали, что приехавшие спецназовцы изначально были настроены агрессивно. При этом, по словам очевидцев, Дмитрий Беркетов признался, что выпил пива.

"Девушки испугались, что их найдут, позвонили в собственную службу безопасности. Безопасность приехала, девушек проводила домой. Даже начали оберегать своих сотрудников от своих же сотрудников, – продолжает Денис Артемов. – Далее те, кто избил, начали преследовать избитого парня, настаивая: "отзывай заявление, мы закроем вопрос". Парень пришёл в Следственный комитет давать пояснения, а его в это время караулили возле двери. Он попросил следователя вывести его через чёрный ход, потому что он боится, что сейчас начнётся какое-то разбирательство. Следователи вывели его через чёрный ход".

Сторона потерпевших считает, что в ФССП хотят замять этот конфликт и вывести всё на межличностные отношения приставов. Редакция Сиб.фм отправила запрос в пресс-службу ведомства, там оперативно на него ответили, но заявили, что в инциденте разбираются компетентные органы.

"Есть подозрения, что Сергеева искали, потому что он не хотел нарушать закон и действовать так, как его просили. Версия, которая также высказыается: взыскатель попросил сделать действие, на которое приставы не имели права. С ним сначала поговорить хотели, а потом начали запугивать, заставлять",

– добавляет Денис Артемов.

Сейчас в полицию написаны два заявление – одно от Сергеева по поводу поступающих угроз, второе – от Хохлова по факту избиения. Алексей уже прошёл судебно-медицинскую экспертизу. К тому же, материалы дела переданы в Октябрьский отдел СУ СКР по Новосибирской области. Более подробный рассказ Николая Сергеева вы найдёте в этом материале.