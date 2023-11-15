Судебный пристав из Новосибирска обвинил своего коллегу в избиении

Около отдела судебных приставов-исполнителей Октябрьского района Новосибирска произошла потасовка: один сотрудник попал на больничную койку, на второго объявил охоту спецназовец.

Инцидент в отделе судебных приставов-исполнителей в Октябрьском районе, расположенном по адресу улица Никитина, 11, произошёл в воскресенье, 5 ноября. Всё началось с того, что Николаю Сергееву позвонил неизвестный с неизвестного номера. Так было дважды.

«Я сбросил – так было дважды, я занят был и не мог ответить. После этого я перезвонил на первый номер телефона. Ко мне обратились по имени, сказали, что я пристав-исполнитель и веду дело клиники «1+1». Они представились Ленинской братвой, то есть ОПГ (организованная преступная группировка),

- рассказал Сиб.фм Николай Сергеев. – Мне сказали, что есть конкретный интерес насчёт дела, которое я веду. Я отказал и сказал, что могу встретиться и обсудить какие-то моменты только в приёмные часы на рабочем месте. После этого последовала тюремная лексика, и я просто бросил трубку».

Пристав-исполнитель перезвонил и на второй неизвестный номер – по нему незнакомый ответил, что является коллегой Николая Сергеева, и также настаивал на встрече.

«После данных телефонных звонков я через интернет установил, кому принадлежит номер телефона, а именно Дмитрию Беркетову, который является сотрудником ОСН ГУФССП России по Новосибирской области», — добавил Сергеев.

В разговоре с неизвестными пристав-исполнитель ответил, что его можно найти в отделе по Октябрьскому району в рабочее время. Ещё через некоторое время позвонили уже коллеги Николая Сергеева с улицы Никитина.

«Мне позвонил мой коллега из Октябрьского отдела ФССП Хохлов Алексей, и сказал, что он сейчас находится в какой-то машине и какие-то люди желают со мной поговорить, на что я ответил отказом и звонок прервался»,

- указывает в своих показаниях Николай.

Далее Алексея Хохлова избили, а свидетелями происходящего стали девушки-приставы. Пострадавший уже снял побои и вынужден сейчас скрываться.

«Дмитрий угрожал мне и моей семье физической расправой. Наши сотрудницы узнали в нападавших и других сотрудников отдела специального назначения»,

- заключил Николай Сергеев.

Пристав-исполнитель получал угрозы и уже написал заявление в полицию. По данному факту проводит проверку и собственная служба безопасности УФССП России по Новосибирской области. Более подробный рассказ пострадавшего вы найдёте в этом материале, а также узнаете: при чём здесь частная клиника «1+1». Сиб.фм следит за развитием событий...