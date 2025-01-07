Новосибирские аналитики фиксируют укрепление российского рубля по отношению к доллару

Годовой анализ сибирских финансистов отразил потерю экономического интереса к доллару.

По итогам ушедшего 2024 года курс рубля показал ослабление к доллару примерно на 13 %, заверили наших коллег из BFM-Новосибирск аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его экспертным наблюдениям, в ноябре было замечено резкое ослабление российской валюты даже при стабильных ценах на нефть.

«Этот фактор сохранит свою актуальность в 2025 году. Но ситуация опять может измениться в январе, если ЦБ вновь решит скупать валюту в резервы – в этом случае объемы предложения валюты на рынке снизятся, что будет негативно для курса рубля», пояснил он.

Это мнение разделяет и другой эксперт. По словам доктора экономических наук Игоря Богера, по большому счету курс доллара уже никого не интересует, курс рубля по отношению к американской валюте и раньше был вещью в себе, а в 2024 году он перестал быть биржевым.

«Сейчас больше смотрят больше на курс рубля по отношению к юаню, чтобы понять, что происходит с национальной валютой», — уверяет опытный экономист.

Проведя годовой анализ, новосибирские эксперты «набросали» примерный «базовый сценарий поведения курса рубля в следующем году — на 2025 год стоит ждать, что среднегодовой курс доллара будет около 110-115 руб. с возможностью краткосрочных отклонений от него в большую или меньшую стороны».

По единодушному мнению аналитиков, скорее всего, курс останется на прежних уровнях, что позволит инфляции в России замедлится до приемлемых 6-10%.

Ранее портал «Сиб.фм» публиковал список продуктов, ставших лидерами инфляции в Новосибирске по итогам года.