Работающие пенсионеры Новосибирска дождались индексации пособий по старости

Традиционная ежегодная индексация пенсий в наступившем 2025 году стала уникальной – впервые за много лет в неё включены трудоустроенные пенсионеры.

По сведениям регионального отделения Социального фонда России, с 1 января 2025 года на 7,3 % будут повышены страховые пенсии пожилых сибиряков. В эту категорию входят почти полмиллиона неработающих стариков и двести тысяч трудоустроенных пенсионеров нашего региона.

Повышенные пенсионные пособия придут на их банковские карты чуть раньше обычной даты, а точнее 10 января 2025 года.

В отделении СФР по Новосибирской области назвали точные суммы январского прироста пенсий:

· по 1 800 рублей для неработающих пенсионеров,

· по 1 600 – для работающих пожилых сибиряков.

Также увеличению на 7,3 % подвергнется и пенсионный коэффициент вместе с размером фиксированной выплаты к страховой пенсии (составляет 8728,73 рублей).

Напомним, «Сиб.фм» ранее писал, что пенсии сибиряков проиндексируют в 2025 году в два этапа.