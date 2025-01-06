Новосибирск пребывает в шоке от истории заморенной голодом девочки

По версии родителей, ребёнок скончался от переедания конфет на голодный желудок. Однако региональный Следком оспорил их показания.

Эта громкая шокирующая история произошла в селе Каменка, что в окрестностях Новосибирска летом минувшего 2024 года. Согласно данным следствия, которое ещё не закончено, мама погибшей 10-летней девочки (скончалась в больнице) оставила дочку и её маленькую сестрёнку на попечение своих знакомых — супружеской пары Олега и Анны Голдиных.

Согласно предварительным выводам следователей, семья Голдиных была приверженцем запрещённого сектантского движения «Граждане СССР»* — расшифровывается как «Союз славянских сил Руси»*. Его участники уверены, что СССР до сих пор существует юридически, а власти РФ – нелегитимные. Такие люди практикуют голодание (якобы лечебное), а также физические наказания детей с целью «изгнания дьявола».

Голдины снимали комнату в доме матери погибшей девочки и могли «закодировать» хозяйку усадьбы, считают сибирские следователи.

По словам соседей, из дома, где поселились сектанты частенько раздавались детские крики. По версии жителей Каменки, детей избивали крапивой и подвергали другим физическим истязаниям.

Всё это ещё предстоит доказать следствию. А пока посмертная экспертиза зафиксировала на теле погибшей 10-летней девочки следы от побоев и истощение организма в следствие длительного голодания.

Косвенно версию о заморении ребёнка голодом подтверждают посты в соцсетях от имени её матери. Незадолго до гибели девочки она написала о начале о «легкой, прохладной и простой диете в июне», позволяющей есть только бананы, одуванчики, рукколу, бобовые, сырые овощи.

В настоящий момент супруги Голдины находятся в СИЗО по подозрению в истязании и убийстве, а действиям матери девочки следователи в скором времени дадут экспертную оценку.

*секта «Граждане СССР» («Союз славянских сил Руси») 24 августа 2022 года Министерством юстиции России внесена в список экстремистских организаций (согласно постановлению Минюста, организация должна быть ликвидирована, а ее деятельность – запрещена в России).

Ранее «Сиб.фм» писал, как над убитой 10-летней девочкой под Новосибирском сектанты проводили обряды.