Над убитой 10-летней девочкой под Новосибирском проводили обряды

В Новосибирске задержали убийц несовершеннолетней девочки.

Вчера в Новосибирске были задержаны сектанты Олега и Анна Голдины, которые обвиняются в убийстве 10-летней девочки.

Известно, что мама девочки уехала в командировку и оставила с супружеской парой свою дочь, которые за время ее отсутствия, издавались над ребенком, морили голодом, избивали, чтобы выгнать из нее всех “бесов”.

В результате, после голодовки, когда девочка попыталась съесть конфету на голодный желудок, ей резко стало плохо – началась сильная рвота, девочку срочно госпитализировали, но медики не успели спасти ребенка и она скончалась.

По данным следствия, подозреваемые в убийстве пробудут в изоляторе два месяца.