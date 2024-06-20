В Новосибирской области подозреваемых в истязании ребёнка отправили в СИЗО

Подозреваемую пару в истязании ребёнка под Новосибирском отправили в СИЗО.

Супружескую пару, которая издевалась над девочкой, отправили в СИЗО на два месяца.

По версии следствия, жители села Каменка "изгоняли дьявола" из ребенка, морили голодом и истязали. В результате, когда девочка съела конфету, ее увезли в больницу, где она скончалась.

Сейчас Олега Голдина и его жену Анну Голдину обвиняют по статьям "Убийство" и "Истязания". В изоляторе он пробудет как минимум два месяца.

Напомним, что под Новосибирском скончалась 9-летняя девочка при странных обстоятельствах