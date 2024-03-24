Школьница из Новосибирска высмеяла теракт в «Крокусе»

Соответствующее видео появилось в одном из новосибирских пабликов.
Школьница из Новосибирска высмеяла произошедший теракт в Московской области в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает телеграм-канал «Новосибирский паблик».
Канал также опубликовал видео, на котором девочка идет и напевает песню, высмеивая трагедию в Подмосковье.
В комментариях под видео люди оказались крайне недовольны поведением школьницы. Большая часть комментаторов очень грубо высказывается в адрес девочки.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем национального траура.