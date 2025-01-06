Жителей Новосибирска предупредили о смене графика выдачи пенсий в январе-2025

Январские выплаты пожилые сибиряки получат с опережением привычных сроков.

Январская индексация-2025 коснулась более 700 тысяч новосибирских пенсионеров. При этом впервые за много лет, повышенные выплаты получат как не работающие, так трудоустроенные пожилые сибиряки.

Как правило, ежемесячное пособие по возрасту поступает на банковские карты жителей нашего региона 11 и 21 числа каждого месяца. Однако в наступившем 2025 году 11 января выпадает на выходной день (субботу). Поэтому первая волна денег будет перечислена банками уже в пятницу, 10 января.

Вторая волна выплат запланирована на 21 января совпала с рабочим вторником).

Для тех пенсионеров, кто получает пособие по старости через отделения Почты России, заранее утверждён отдельный график. Он зависит от расписания работы каждого филиала (уточнить можно по телефону в своих почтовых отделениях).

Отметим, ранее «Сиб.фм» опубликовал разъяснения об индексации пенсий в 2025 году в два этапа.