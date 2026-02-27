82.76% -1.2
сегодня
27 февраля, 23:24
пробки
1/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 91.29
сегодня 21:40
общество

Новосибирским предпенсионерам доступны льготы на проезд и социальную помощь с марта 2026 года

Фото: Сиб.фм
Жители Новосибирска предпенсионного возраста — женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет — могут получать ежемесячную выплату на проезд в городском транспорте и пользоваться другими формами социальной поддержки. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) составляет 270 рублей и предоставляется при использовании общественного транспорта. Для оформления выплат необходима микропроцессорная «Социальная карта». Подать заявку можно в отделе социальной поддержки населения по месту жительства, через портал Госуслуги или в МФЦ. Например, отдел Ленинского района находится по адресу ул. Станиславского, 6а, каб. 14, телефон +7 (383) 228-83-46.

Кроме проезда, жители города могут получать социальную помощь в натуральной форме — продукты, одежду, обувь и другие товары — или денежные выплаты. Средства направляются на лечение, покупку необходимых предметов, подготовку детей к школе, ремонт жилья и отопительных систем, технические средства реабилитации для детей, а также помощь пострадавшим от пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Программа реализуется в рамках муниципальной инициативы «Социальная поддержка населения и укрепление общественного здоровья в городе Новосибирске» через мэрию и филиалы Городского комплексного центра социального обслуживания населения.

Игорь Кириченко
Журналист

