сегодня
28 февраля, 06:44
пробки
1/10
погода
-25°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 91.29
сегодня 05:37
общество

В Новосибирске опубликовали красивые фотографии февральских свадеб

Фото: Сиб.фм / Управление по делам ЗАГС Новосибирской области / ВКонтакте
Каждый снимок — как отдельная история о чувствах: сияющие невесты, счастливые женихи, искренние взгляды и улыбки, которые невозможно скрыть.

В этих кадрах — живые эмоции и атмосфера настоящего праздника, где главное не декорации, а тепло между людьми.

Февральские свадьбы в Сибири доказывают, что даже зимой любовь звучит особенно ярко. Свет в глазах молодожёнов и поддержка близких делают этот день по-настоящему незабываемым. Листайте фотографии и вдохновляйтесь нежностью, радостью и красотой зимних торжеств.

Игорь Кириченко
Журналист

