Куда сходить в Новосибирске в марте: шоу, комедии и концерты

В марте 2026 года Новосибирск приготовил для жителей и гостей десятки мероприятий на любой вкус — концерты, семейные спектакли, городские экскурсии, промышленные выставки и уличные старты. Информацию о площадках и датах опубликовали организаторы мероприятий и билетные сервисы. Рассказываем, что стоит внести в календарь на ближайший месяц.

Для всей семьи

«Три невесты старика Чмутина» — комедия

Винтажная комедия по пьесе Александра Галина «Ретро» — вечная история об одиночестве, отцах и детях. Легкий, душевный спектакль с добрым финалом.

Когда: 11 и 21 марта.

Возраст: 12+

«Невесты для папы» — комедия

Современная история о семейных отношениях и непредсказуемых ситуациях, в которые попадают взрослые дети и их родители. Лёгкая и узнаваемая история для совместного похода.

Когда: 26 марта, 19:00.

Возраст: 16+

Мастер-класс «Искусство играющих кукол»

Для тех, кто хочет не просто посмотреть на театр, но и попробовать что-то создать руками: мастер-класс по технике управления куклами от профессионалов театра кукол.

Где: Театр кукол, ул. Станиславского, 12.

Когда: с 24 марта.

Возраст: 6+

«Лолита» — концерт-шоу

Легендарная российская певица выступит в Новосибирске с новой концертной программой. Для поклонников артистки — шанс услышать живое исполнение любимых хитов.

Где: Новосибирский государственный цирк, ул. Челюскинцев, 21.

Когда: 19–20 марта.

Возраст: 16+

Экскурсии по городу и за его пределами

«Легенды и тайны Дома Ленина»

Маршрут по одному из самых загадочных исторических зданий Новосибирска — с архивными документами, городскими легендами и историями, о которых горожане обычно не знают.

Где: Камерный зал Новосибирской филармонии.

Когда: каждые выходные в марте.

Возраст: 6+

«Бердские скалы и хаски»

Мини-путешествие по красивейшим природным достопримечательностям Новосибирской области: живописным скалам над рекой Бердь и встреча с ездовыми собаками. Отличный вариант активного отдыха для всей семьи.

Когда: 15 марта.

Возраст: 6+

«Новосибирск — краса Сибири» — обзорная экскурсия

Обзорный маршрут по главным достопримечательностям города: площади Ленина, набережной, историческому центру. Подойдет тем, кто хочет открыть для себя Новосибирск заново или показать его гостям.

Где: сбор у памятника Ленину, пл. Ленина.

Когда: 5, 12, 19, 26 марта.

Возраст: 6+

Концерты

Диана Арбенина и «Ночные снайперы»

Большой тур в поддержку нового альбома — масштабный стадионный рок вперемешку с пронзительной лирикой. Три десятилетия честного рок-н-ролла и живой диалог со зрителем.

Где: «Локомотив-Арена», ул. Ипподромская, 18.

Когда: 2 марта, 19:00.

Возраст: 18+

Фло Райда — концерт

Американский рэпер, автор мировых хитов Right Round, Good Feeling и Wild Ones, выступит на крупнейшей площадке Новосибирска. Сцена расположена в центре зала — ее видно со всех сторон.

Где: «Сибирь-Арена».

Когда: 14 марта, 19:00.

Возраст: 16+

As I Lay Dying

Американская металкор-группа, одна из самых влиятельных в жанре, выступит с масштабным концертом. Для поклонников тяжелой музыки это одно из главных событий весны.

Где: Ледовый дворец «Сибирь».

Когда: 16 марта, 19:00.

Возраст: 18+

Выставки

«Рюриковичи» — исторический парк

Мультимедийная экспозиция о первой русской царской династии: от Рюрика до Ивана Грозного. Интерактивные инсталляции, хроники, карты сражений — история оживает прямо на глазах у зрителя.

Где: Исторический парк «Россия — моя история».

Когда: весь март.

Возраст: 6+

Музей «Хогвартс-Холл» — выставка Гарри Поттера

Более 130 экспонатов из мира Гарри Поттера, часть из которых интерактивна. Дети до 5 лет проходят бесплатно, дети до 13 лет — только в сопровождении родителей.

Где: ул. Орджоникидзе, 47 (10 минут от метро «Площадь Ленина»).

Когда: весь март.

Возраст: 0+

МашЭкспо Сибирь 2026 — промышленная выставка

Крупнейшая в Сибири международная выставка машиностроения, оборудования и технологий. Вход свободный по регистрации.

Где: Экспоцентр, ул. Станционная, 104.

Когда: 3–6 марта.

Возраст: 12+

День открытых дверей в библиотеках

В рамках Недели детской книги библиотеки Новосибирска проводят бесплатные читательские марафоны, встречи с авторами и викторины для детей и взрослых.

Когда: последняя неделя марта.

Возраст: 0+

GameDev CityFest 2026 — игровая конференция

Ежегодный фестиваль игровой индустрии: выставки, лекции разработчиков, демоверсии новых игр. Часть мероприятий — в открытом доступе.

Когда: 14 марта.

Возраст: 6+

Парад лыжников «Лыжня России»

Традиционная всероссийская гонка, в которой может принять участие любой желающий — от детей до пенсионеров. Регистрация бесплатная, трасса оборудована в Заельцовском бору.

Где: Заельцовский бор, вход со стороны ул. Дачной.

Когда: 8 марта.

Возраст: 0+

Билеты на все мероприятия можно приобрести на сайтах площадок. На некоторых мероприятиях действует Пушкинская карта.