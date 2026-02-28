Такого не было с 90-х годов. В Новосибирске названа аномальная погода на 8 марта до –32 градусов

Самым холодным 8 марта в Новосибирске за всё последнее десятилетие XX века стал праздник 1999 года.

В ту весну город накрыло мощное арктическое вторжение, из-за которого первая декада месяца оказалась аномально морозной. Столбики термометров в праздничные дни опускались ниже –30 градусов, а 5 марта был зафиксирован абсолютный рекорд месяца за всю историю наблюдений — температура упала до –36,4°C.

К самому женскому дню морозы немного отступили, но всё равно держались на отметке около –25...–30°C ночью, что сделало то 8 марта самым суровым в 90-х.

Ещё один всплеск холода в этот период пришелся на март 1994 года. Тогда в начале месяца также стояли крепкие сибирские морозы ниже –25 градусов. Горожане того времени вспоминали, что продавать мимозы и тюльпаны на улицах было практически невозможно: цветы мгновенно замерзали и превращались в лед прямо в руках у продавцов, несмотря на плотные слои бумаги и укрытия.

Для сравнения, климатическая норма для Новосибирска в этот день предполагает гораздо более мягкую погоду — обычно днем температура колеблется в районе –5...–10°C.