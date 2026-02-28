82.76% -1.2
сегодня 06:07
общество

Стали известны самые криминальные районы Новосибирской области

В Новосибирской области подвели статистику преступности за 2025 год.

По данным регионального управления ГУ МВД России по Новосибирской области, за год зарегистрировано 12 183 преступления. Об этом изданию nsk.aif.ru сообщила руководитель пресс-службы ведомства Елена Шилохвостова.

Наибольшее число правонарушений зафиксировано в Новосибирском районе — 1 667 случаев. Далее следует Бердск, где зарегистрировано 1 368 уголовных дел. Третью позицию занимает Искитимский район с показателем 1 172 преступления.

Остальные муниципалитеты региона продемонстрировали более низкие значения по числу зарегистрированных правонарушений.

Игорь Кириченко
Журналист

