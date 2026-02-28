В Новосибирской области из-за пустых платформ отменят три остановки электричек на участке Новосибирск — Болотная

С 29 марта 2026 года в график пригородных поездов на участке Новосибирск — Болотная внесут изменения. Как сообщили в пресс-службе АО «Экспресс-пригород», три остановочных пункта в Мошковском районе перестанут обслуживаться из-за низкого пассажиропотока.

Поезд №6422 «Новосибирск-Болотная» и состав сообщением «Болотная-Новосибирск» больше не будут останавливаться на платформах Ремонтник, Приборостроитель и Кубово.

Решение принято в связи с экономической нецелесообразностью — пассажиров на этих остановках почти нет.