В Новосибирске ускорили очистку ливневой канализации

В Новосибирске заметно выросли темпы обслуживания ливневой канализации. За первые три месяца 2026 года городские службы очистили около пяти километров сетей.

Это составляет примерно половину от объема работ, выполненного за весь прошлый год.

В администрации города отмечают, что изменения связаны с новым подходом к работе. Очистку теперь проводят не только в экстренных случаях, но и на постоянной основе.

Дополнительный эффект дала закупка новой техники. В распоряжение муниципального предприятия Гормост поступила каналопромывочная машина стоимостью 32 миллиона рублей.

Оборудование помогает быстрее удалять засоры, ил и отложения в изношенных сетях.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что работы теперь ведут по всему городу комплексно.

Особое внимание уделяют участкам, где часто возникают подтопления и затрудняется движение транспорта и пешеходов.

В «Гормосте» подчеркнули, что приведение системы ливневой канализации в нормативное состояние остается долгосрочной задачей. При этом уже сейчас видны первые результаты системной работы.