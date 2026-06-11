На проспекте Димитрова введут реверсивное движение до конца лета

На одной из оживлённых магистралей Новосибирска вводится временная реверсивная схема движения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Изменения затронут участок проспекта Димитрова от Вокзальной магистрали до площади Кондратюка. Причиной нововведений стал ремонт тепломагистрали протяженностью 166 метров, из-за которого сужена проезжая часть в районе домов №7 на Димитрова и №11 на Вокзальной магистрали.

Сейчас проезд в сторону Димитровского моста открыт по трем полосам, тогда как встречное движение запрещено. Чтобы избежать транспортного коллапса, одну из трёх полос решено сделать реверсивной. В часы пик утром поток машин будет направлен в сторону площади Кондратюка с моста, а вечером реверс переключат на движение в обратном направлении.

Дополнительно на проблемном отрезке вводится полный запрет на парковку транспорта. Ограничения будут действовать до 21 августа. Водителей просят заранее планировать объездные пути, учитывая вероятность заторов на этом оживленном узле.

Напомним, что ранее из-за перекрытия участков на проспекте Димитрова и улицы Советской в центре города стали образовываться длинные пробки.