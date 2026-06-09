«Город встал»: фоторепортаж с места транспортного коллапса в центре Новосибирска из-за перекрытия двух магистралей

Центр Новосибирска переживает настоящий транспортный коллапс из-за перекрытия двух важных магистралей. Пока ограничение движения на улице Советской удалось минимизировать, ситуация на Димитровском проспекте привела к серьезнейшим заторам. Фотокорреспондент Сиб.фм запечатлел, как длинные пробки сковали не только сам проспект, но и Вокзальную магистраль, а также улицы Ленина, Орджоникидзе и Красный проспект.

Кадры фоторепортажа наглядно демонстрируют масштаб бедствия: многокилометровые вереницы машин, обескураженные водители, часами стоящие в заторах, и полное отсутствие свободных полос на ключевых артериях города. Особенно тяжелая ситуация сложилась на перекрестке проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали, где действующая схема организации дорожного движения предусматривает поворот только направо — это создает дополнительные затруднения и провоцирует заторы даже там, где их раньше не было.

Как сообщил изданию Сиб.фм председатель «Федерации автовладельцев России» в Новосибирской области Вячеслав Ашурков, перекрытие части проспекта Димитрова вызвано необходимостью проведения ремонта теплотрассы компанией СГК. Проектировщики предлагали разрешить поворот налево на перекрестке с улицы Советской, чтобы объехать загруженный участок, однако это решение несет в себе множество минусов. Вокзальная магистраль уже не справляется с текущим потоком транспорта, и дополнительные машины, как следует из фоторепортажа, только усугубили бы и без того критическую ситуацию. Кроме того, движение затрудняют неправильная настройка светофоров и припаркованные автомобили на правой полосе.

По мнению Ашуркова, для выхода из коллапса необходимо разрешить поворот налево на перекрестке проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали, чтобы транспорт мог двигаться в сторону железнодорожного вокзала, а также ограничить двустороннее движение на улице Советской и убрать парковки в этом районе на время ремонта. Помимо этого, следует пересмотреть пешеходные фазы светофоров на ключевых перекрестках, чтобы минимизировать задержки в движении. Эксперт выразил недовольство тем, что в рабочую группу, занимающуюся вопросами дорожного движения, входят не специалисты, а лишь чиновники, что вызывает серьезные опасения относительно качества принимаемых решений.

В условиях текущих ограничений, судя по кадрам фоторепортажа, лучше избегать поездок в центр Новосибирска — это сэкономит нервы, время и топливо.