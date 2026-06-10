Новосибирца отправили в колонию за поджог оборудования на железной дороге

В Новосибирской области вынесли приговор 38-летнему местному жителю по делу о диверсии на железной дороге. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным суда, инцидент произошел 26 февраля 2024 года на Западно-Сибирской железной дороге. Мужчина поджег релейный шкаф. Ущерб оценили в 575 тысяч рублей.

Следствие считает, что новосибирец действовал по указанию человека с территории Украины и рассчитывал получить денежное вознаграждение.

В прокуратуре заявили, что целью преступления был подрыв экономической безопасности и обороноспособности страны.

Обвинение в суде поддерживал прокурор Новосибирской области Александр Бучман.

Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Также у мужчины конфисковали мобильный телефон, автомобиль и деньги, полученные за совершение преступления.