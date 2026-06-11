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общество

Под Новосибирском расширят дороги и создадут транспортный узел до реабилитационного центра

Фото: Минтранс Новосибирской области / опубликовано на Сиб.фм
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В Новосибирской области решают вопрос транспортной доступности строящегося федерального детского реабилитационного центра вблизи посёлка Новый. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Губернатор Андрей Травников поручил подготовить предложения по формированию транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожной станции «Речкуновка». Такое решение обеспечит комфортный проезд для пациентов и персонала будущего медицинского учреждения.

Центр предназначен для лечения и восстановления детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, а также ревматологическими отклонениями. В связи с этим транспортная инфраструктура должна соответствовать высоким стандартам доступности.

Участники выездного совещания рассмотрели проект благоустройства пристанционной территории, который включает обустройство остановки общественного транспорта и организацию парковочных мест. Для запуска полноценного автобусного маршрута потребуется расширить проезжую часть и отремонтировать отдельные участки дорог. В ближайшее время специалисты проведут обследование земель, чтобы установить факты их использования частными домовладениями.

Параллельно заключены контракты на ремонт улично-дорожной сети в самом посёлке Новый. Работы охватят улицы Новосибирскую, Пироговa, Дзержинского, Энгельса и Тимирязева общей протяженностью около полутора километров. Подрядчикам предстоит обновить покрытие, заменить бордюрный камень и нанести свежую дорожную разметку.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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