321 миллион рублей штрафов: ТУАД жестко наказывает «Новосибирскавтодор» за срыв обязательств по контрактам

ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог» (ТУАД) объявило о масштабном взыскании средств с одного из крупнейших дорожных подрядчиков региона — акционерного общества «Новосибирскавтодор». Сумма претензий превышает 321 миллион рублей. Основание — невыполнение обязательств, предусмотренных госконтрактами на содержание дорожной сети.

По данным ТУАД, процедура удержания штрафных санкций стартовала 15 апреля 2026 года. Поводом для столь жестких мер стали систематические нарушения со стороны компании: «Новосибирскавтодор», выступая генеральным подрядчиком, не обеспечил привлечение субъектов малого предпринимательства (СМП) в качестве соисполнителей. Это условие, как правило, является обязательным для исполнения по контрактам, финансируемым из бюджета, и направлено на поддержку малого бизнеса в регионе.

Сумма почти в 321 миллион рублей распределена на два этапа. Первый транш в размере 141 миллиона рублей уже удержан из оплаты за фактически выполненные дорожные работы в апреле текущего года. Вторую часть — 180 миллионов рублей — планируется взыскать с подрядчика до 15 июня 2026 года.

Таким образом, по сути, средства, предназначенные для расчета «Новосибирскавтодора» за текущее содержание трасс, направляются обратно в бюджет в виде штрафных санкций.

Финансовые последствия

Новость о крупных штрафах совпала с публикацией не самых оптимистичных финансовых результатов компании. По данным сервиса Rusprofile, по итогам 2025 года «Новосибирскавтодор» показал существенное снижение выручки — на 32%, до 17,966 миллиарда рублей. На фоне двукратного (фактически в 2–2,5 раза) снижения выручки штраф в 321 миллион рублей является крайне чувствительным ударом, однако не фатальным для оборота в почти 18 миллиардов.

Важно понимать, что сфера деятельности компании не ограничивается содержанием асфальтового покрытия. На протяжении последних лет «Новосибирскавтодор» выступает генеральным подрядчиком и в контрактах, связанных с ремонтом и модернизацией инфраструктуры сибирских аэропортов. Участие в таких стратегических объектах делает репутационные потери и финансовые санкции вдвойне опасными для компании: вопросы соблюдения контрактной дисциплины теперь могут быть экстраполированы и на другие крупные проекты.

С учетом того, что вторая часть взыскания (180 млн) должна быть завершена уже к середине июня 2026 года, в ближайшие дни будет ясно, насколько «Новосибирскавтодор» готов исполнить предписания. Ожидается, что случай с нарушением правил привлечения малого бизнеса может послужить прецедентом для пересмотра отношений заказчика и подрядчика, а также ужесточения контроля за исполнением условий контрактов в Новосибирской области.

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