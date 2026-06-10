Партийный десант проконтролировал благоустройство общественной территории в микрорайоне Северный города Искитима

В Искитиме состоялся выездной контроль хода работ по благоустройству общественной территории в микрорайоне Северный. Объект был выбран жителями города при голосовании в 2025 году.

Работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На объекте побывали Глава города Искитима Сергей Завражин, депутат Законодательного Собрания НСО Татьяна Захарова, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Бесхлебный, депутаты городского Совета Артем Пенкин и Анатолий Федоскин, а также активист местного отделения «Единой России» Александр Бондаренко.

Строительство началось весной 2026 года, сейчас завершается первый этап. Полностью сдать объект планируют уже во второй половине августа.

Согласно проекту, на территории появятся современная детская игровая площадка, спортивная площадка для командных видов спорта, пешеходная зона. Предусмотрено озеленение, установка лавочек и мест для болельщиков.

Благоустройство общественных пространств продолжается для повышения качества жизни жителей Искитима.