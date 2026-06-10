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общество

ГУФСИН Новосибирской области опровергли обвинения Кудрявцевой в смерти супруга

Фото: Сиб.фм
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В Новосибирской области прокомментировали заявления о смерти Максима Кудрявцева. Ранее его вдова Альбина Кудрявцева обвинила сотрудников СИЗО и медиков ФСИН в том, что ее супруг не получил необходимую помощь.

В региональном управлении ГУФСИН России по Новосибирской области сообщили Сиб.фм, что эта информация не соответствует действительности.

В ведомстве заявили, что Максима Кудрявцева направляли в различные медицинские учреждения региона. Все выезды организовывали в соответствии с законодательством.

Также в ФСИН сообщили, что врачебная комиссия инициировала процедуру освидетельствования на наличие заболеваний, которые могут препятствовать содержанию под стражей.

30 января 2025 года Новосибирский областной суд изменил Кудрявцеву меру пресечения на домашний арест.

Напомним, Максим Кудрявцев находился под стражей с июля 2023 года. Его обвиняли в убийстве 15-летней Наташи Матюхиной. Подробности читайте в материале.

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Игорь Кириченко
Журналист

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