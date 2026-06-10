Вдова полицейского по делу Матюхиной обвинила руководство новосибирского СИЗО в смерти мужа

Максим Кудрявцев – фигурант уголовного дела об убийстве школьницы Наташи Матюхиной.

Альбина Кудрявцева, вдова полицейского Максима Кудрявцева, обвинила руководство СИЗО и медиков ФСИН в том, что отсутствие должной медицинской помощи привело к смерти её мужа. Максим находился под стражей с конца июля 2023 года по обвинению в убийстве 15-летней Наташи Матюхиной. В интервью изданию Сиб.фм Альбина рассказала о том, как всё происходило.

«Трижды не выпустили на обследование»

С начала 2024 года Максим начал выражать беспокойство по поводу родинки, которая стала расти на его плече. Несмотря на его обращения к медикам СИЗО, никакого обследования не проводилось, говорит Альбина. Адвокаты пытались добиться госпитализации, но по разным причинам его не могли вывезти в клинику.

«Нам называли разные причины в назначенные дни. То одно, то другое. Один раз вообще заявили, что потеряли постановление судьи на обследование», — говорит Альбина.

Только 17 декабря 2024 года Максима впервые вывезли на обследование, где ему поставили диагноз меланома — четвёртая стадия. «Если бы медицинская помощь была оказана вовремя, возможно, он бы остался жив», — уверена Альбина.

По её словам, после установления диагноза адвокаты снова обратились в суд с просьбой изменить меру пресечения на домашний арест, чтобы Максим мог пройти необходимые обследования и лечение. Однако его не вывезли в ЛИУ-10, как обещали, и только в январе 2025 года он был направлен в городскую больницу, где врачи подтвердили запущенность заболевания.

«Он не понимал, что происходит, и как ему быть. Он не отказывался от лечения, но не мог получить необходимую помощь», — отметила Альбина.

В ходе судебных заседаний Максим сделал заявление о том, что не получает медицинской помощи, однако реакции не последовало.

Максим Кудрявцев скончался от онкологии в феврале 2026 года, и его семья намерена доказать, что приговор был необоснованным. Альбина планирует привлечь к ответственности тех, кто не оказал медицинскую помощь её мужу в СИЗО. Она уверена, что если бы он получил нужное лечение вовремя, его жизнь можно было бы спасти.

«Я хочу, чтобы виновные в этом были наказаны, и чтобы никто больше не оказался в подобной ситуации», — сказала Альбина.

Исчезновение Наташи Матюхиной

15-летняя школьница из села Яркуль Наташа Матюхина бесследно исчезла в ночь на 2 марта 2010 года. В тот вечер она провела время в сельском клубе и у подруги, а затем направилась домой через небольшой пустырь. Однако до дома Наташа так и не дошла. Местные жители сразу заподозрили двух милиционеров из соседней Усть-Тарки, Евгения Бартоломея и Максима Кудрявцева, которые, по слухам, катались по Яркулю на машине и могли сбить девочку. Поисковые мероприятия начались только через несколько дней, но, к сожалению, ни живой, ни мертвой Наташу так и не нашли.

Задержание Кудрявцева и Бартоломея состоялось лишь летом 2023 года, их обвинили в серии преступлений, включая превышение должностных полномочий и убийство.

Приговор суда

10 июня 2025 года Новосибирский областной суд вынес приговор в отношении Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея. Суд признал Кудрявцева виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Ему было назначено 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишение права управлять транспортными средствами на 2 года. Однако, в связи с истечением срока давности, Кудрявцев был освобождён от наказания.

Кудрявцев был оправдан по обвинениям в превышении должностных полномочий и похищении несовершеннолетнего за отсутствием состава преступления и не установлением событий преступления. Евгений Бартоломей был признан виновным в превышении должностных полномочий и также получил 2 года лишения свободы, но был освобождён от наказания в связи с истечением срока давности. Бартоломей был оправдан по другим обвинениям, и оба обвиняемых получили право на реабилитацию. Мера пресечения для Кудрявцева в виде домашнего ареста была отменена, а Бартоломей был освобождён из-под стражи в зале суда.

Своей вины фигуранты не признали.

«На январь этого года было назначено заседание в Верховном суде по нашему делу. Однако было принято решение спустить это дело в Пятый апелляционный суд, который просто прекратил дело из-за смерти Максима. Я пытаюсь оспорить это решение, мы будем подавать еще раз апелляцию в Верховный суд», — говорит Кудрявцева.