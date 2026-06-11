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общество

В Новосибирске женщина предпенсионного возраста родила здорового сына

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
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В Новосибирске зафиксирован случай позднего материнства — женщина стала мамой в возрасте 56 лет.

Об этом на условиях анонимности Сиб.фм сообщил гинеколог одной из частных клиник города.

По словам врача, этот случай является уникальным в его практике и связан с особыми обстоятельствами. Медик подчеркнул, что современные репродуктивные технологии действительно позволяют помогать парам стать родителями практически в любом возрасте, однако лучшим возрастом для рождения первого здорового ребёнка всё же считается период до 35 лет, а оптимальным — 20–25 лет.

Гинеколог отметил, что идеальным для женщины является отсутствие гормонозависимых патологий, а также желательное количество беременностей и родов — 4–5 с продолжительностью грудного вскармливания до 12–18 месяцев.

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Игорь Кириченко
Журналист

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