В УНЦ НГУ стартовал монтаж высокотехнологичного оборудования

В учебно-научном центре Института медицины и медицинских технологий НГУ, который входит во вторую очередь строящегося кампуса уровня, приступили к монтажу высокотехнологичного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

Строительно-монтажные работы и благоустройство территории полностью завершены, и здание начали насыщать техникой и мебелью. В корпуса уже завозят передаточные боксы для стерильных лабораторий и монтируют системы деактивации сточных вод.

Новое здание УНЦ ИММТ готовится принять свыше семисот студентов медицинского, фармацевтического и психологического направлений. Среди них учащиеся специальностей «Медицинская кибернетика» и «Промышленная фармация», открытых в университете в 2025 году. В задании будут располагаться лаборатории молекулярной фармакологии, метаболомных исследований, медицинской химии, молекулярной вирусологии и онкологии и другие.

Помимо этого, в цокольном этаже на площади порядка 1400 квадратных метров разместится один из самых современных в России аккредитационно-симуляционных центров. Кроме традиционных тренажеров для отработки врачебных навыков, комплекс оснащают блоком «Медицина катастроф» и роботами-тренажёрами для эндовидеохирургии, ультразвуковой и эндоскопической диагностики. Там же будет располагаться и центр аккредитации для врачей различных специальностей.