Губернатор вручил паспорта подросткам в Новосибирске

В правительстве Новосибирской области прошла торжественная церемония вручения паспортов 14-летним жителям региона. Мероприятие состоялось в рамках всероссийской программы «Мы — граждане России!».

Главный документ подросткам вручил губернатор Андрей Травников.

Глава региона поздравил школьников с получением паспорта и наступающим Днем России. Он пожелал ребятам успехов, счастья и любви к своей стране.

В церемонии также участвовали главный федеральный инспектор по Новосибирской области Николай Буймов и заместитель начальника регионального управления МВД Кирилл Травин.

Паспорта получили подростки, которые активно участвуют в работе молодежных организаций, волонтерских движений, школьного самоуправления и патриотических клубов.

Также среди участников церемонии были ребята с достижениями в спорте, культуре и молодежных медиа.