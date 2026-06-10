Суд оставил в силе приговор главе новосибирского КБК Диденко за ущерб экологии

Новосибирский областной суд оставил без изменений приговор генеральному директору Новосибирский КБК Игорь Диденко по делу о нарушении правил охраны окружающей среды.

Апелляционные жалобы самого Диденко, его адвокатов и представителей предприятия суд отклонил. Решение вступило в законную силу.

По данным суда, с марта 2021 года по август 2022 года предприятие систематически сбрасывало неочищенные сточные воды рядом с поселком Красный Яр.

Следствие установило, что загрязнение нанесло серьезный вред землям лесного фонда и привело к деградации почвы.

Размер экологического ущерба оценили более чем в 195 миллионов рублей.

Ранее суд признал Игоря Диденко виновным по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов.

Ему назначили два года и шесть месяцев условно с таким же испытательным сроком. Также суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с производством бумаги и картона, в течение двух с половиной лет.

Кроме того, с Игоря Диденко и предприятия солидарно взыскали 195 миллионов рублей в пользу Новосибирского района.