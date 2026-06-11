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общество

Новосибирцы массово жалуются на плесень в продуктах из магазинов «Мария-Ра»

Фото: Сиб.фм
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Жители Новосибирска всё чаще сообщают о покупке продуктов с плесенью в одной из крупнейших розничных сетей города — «Мария-Ра». Только за последнюю неделю мая 2026 года на онлайн-площадках появилось несколько отзывов с фотографиями испорченного товара. Большинство жалоб касается свежих овощей, фруктов и готовых снеков.

Один из инцидентов произошёл в магазине на улице Забалуева, 51а. Покупательница по имени Елизавета приобрела упаковку снеков «Mitty Snapp Камчатские». Когда пачку открыли, внутри обнаружилась плесень. При этом срок годности товара не был нарушен, а упаковка оставалась герметичной.

«Купили в Мария-Ра «Mitty Snapp Камчатские», открыли пачку — а внутри живая плесень на продукте. Не просрочка, упаковка запечатана. Уже успели съесть несколько кусков, потому что кто вообще ожидает грибницу в снеках из магазина? Это просто дно по контролю качества и хранению», — написала Елизавета в отзыве.

Не лучше ситуация и в отделе свежих продуктов. Вера Гринёва, посетившая магазин на улице Татьяны Снежиной, 48/1, пожаловалась на мандарины, покрытые коркой плесени. Кроме того, по её словам, в торговом зале стоит посторонний запах, а сыпучие продукты просыпаются из упаковок прямо на пол.

«Фрукты покрыты коркой плесени! Особенно мандарины, все сыпучие продукты просыпаются из упаковок. В магазине грязно, вечно всё навалено. Очереди на кассу можно стоять час! Ничего не меняется, только ухудшается», — возмущается покупательница.

Фото Новосибирцы массово жалуются на плесень в продуктах из магазинов «Мария-Ра» 2

Другой покупатель с ником Prizrak0090 29 мая опубликовал фотографию помидоров, купленных на улице Лескова, 252/1. Судя по снимку, овощи также были поражены плесенью. Мужчина сопроводил публикацию короткой, но ироничной подписью: «Купил помидоры. Реально ЭКО».

Представители «Мария-Ра» в ответах на отзывы приносят извинения и рекомендуют возвращать некачественный товар в магазин для замены или возврата денег. Обращения передаются в отдел контроля качества, а также производителю товара.

В ответе покупательнице из магазина на улице Снежиной представители сети заявили, что на момент проверки постороннего запаха не обнаружили, и напомнили о наличии касс самообслуживания для ускорения очередей. Однако возмущённые новосибирцы считают, что таких мер недостаточно.

«После такого покупать что-либо у вас вообще страшно, — резюмирует Елизавета. — Проверяйте товар, прежде чем выставлять его на полки».

Если вы столкнулись с подобным случаем в магазинах Новосибирска, присылайте фото и информацию на почту fm@sib.fm.

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Игорь Кириченко
Журналист

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