В Новосибирске покупатели массово жалуются на антисанитарию в магазинах «Торговая площадь»

Жители Новосибирска бьют тревогу: в социальных сетях и на сервисах отзывов множатся жалобы на антисанитарное состояние магазинов сети «Торговая площадь». Покупатели рассказывают о заплесневелых фруктах, грязных полках и стойком неприятном запахе в торговых залах.

Одна из наиболее резонансных жалоб поступила от жительницы Новосибирска, пожелавшей остаться анонимной. Женщина посетила магазин «Торговая площадь» на левом берегу и была шокирована увиденным.

«Зашла купить фруктов. Подхожу к прилавку — а там мухи роятся над виноградом. Яблоки какие-то вялые, помидоры треснувшие. Рядом стоит ведро с капустой, от него разит так, что слезятся глаза. На кассе продавщица работает в грязном фартуке, а из-под холодильника торчит какой-то мусор. Стыдно за наш город, что такое допускается», — рассказала покупательница.

Другие новосибирцы подтверждают: проблема носит системный характер.

Пользовательница Ольга К. сообщила, что в магазине на правом берегу в холодильнике с молочной продукцией уже несколько дней стоит разбитая бутылка кефира. Жидкость растеклась по полке, а сотрудники, по словам женщины, не спешат устранять последствия.

Ещё одна покупательница, Ирина С., пожаловалась на состояние отдела свежего мяса:

«Купила куриное филе. Дома открыла упаковку — а оно липкое и с запахом. Пришлось выбросить. Когда вернулась в магазин с претензией, администратор сказала: «Приносите чек — вернём деньги». Но мне не деньги нужны, а нормальные продукты. Почему я должна вылавливать испорченное мясо на кассе?»

Корреспондент Сиб.фм обратил внимание, что похожие жалобы появляются с завидной регулярностью на 2ГИС и в региональных пабликах. На отзывы в интернете представители «Торговой площади» отвечают шаблонно: приносят извинения и обещают провести внутреннюю проверку. Однако, судя по повторяющимся сообщениям, ситуация в магазинах кардинально не меняется.

Показательный ответ администрации одной из точек:

«Здравствуйте! Благодарим за обратную связь. Приносим извинения за доставленные неудобства. Ваша жалоба передана директору магазина для принятия мер. С уважением, администрация Торговая площадь».

Новосибирцы, в свою очередь, скептически комментируют такие ответы: «Извинения каждый день, а толку ноль».

Чтобы проверить, привлекалась ли сеть к административной ответственности за нарушение санитарных норм, редакция Сиб.фм направила официальный запрос в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области. На момент публикации новости ответ от ведомства не поступил. Как только информация будет получена, мы незамедлительно опубликуем её в отдельном материале.

Редакция продолжает следить за ситуацией. Если вы столкнулись с антисанитарией или грубостью в магазинах Новосибирска, присылайте фото и подробности на почту fm@sib.fm — мы проверим информацию и поможем придать огласке проблему.