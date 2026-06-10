Аномальная жара задержится в Новосибирской области до середины июня

В Новосибирской области продлили режим чрезвычайной пожароопасности из-за сильной жары. По данным синоптиков, высокая температура сохранится как минимум до 17 июня.

Об этом сообщили в МЧС России со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС. Синоптики прогнозируют температуру выше +30 градусов.

Наиболее сложная ситуация ожидается в Сузунском муниципальном округе, а также в Кочковском, Чистоозерном, Коченевском и Искитимском районах. Там действует пятый класс пожароопасности.

Спасатели предупреждают о высоком риске лесных пожаров. Жителей региона просят не разводить костры, не поджигать сухую траву и осторожно обращаться с огнем на природе.

При обнаружении возгорания необходимо сразу звонить по телефонам 101 или 112.