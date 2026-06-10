В Новосибирской области насчитали 660 человек с пересаженными органами

В Новосибирской области сейчас проживают 660 человек с донорскими органами, и количество операций с каждым годом увеличивается. Об этом сообщает НГС со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

В регионе трансплантацией занимаются два медицинских учреждения — Новосибирская областная клиническая больница и НМИЦ имени Мешалкина, где пересаживают сердце. По данным Минздрава, в 2025 году новосибирские врачи выполнили 110 трансплантаций: 52 операции по пересадке печени, 44 — почки и 14 — сердца. Для сравнения: в 2024 году общее количество трансплантаций составило 99, а в 2023-м — 84. С 2026 года трансплантация почки перешла в систему ОМС, что сняло ограничения по количеству таких операций.

В Новосибирской областной клинической больнице прошла традиционная школа пациентов с пересаженными органами и тех, кто ещё находится в листе ожидания. Главный трансплантолог области, заведующий региональным центром органного донорства Александр Быков рассказал, что врачи объясняют, как подготовиться к операции, кому она нужна, кому нельзя и как проходить обследования. Самый большой страх после трансплантации — потеря донорского органа. Пациентам рассказывают о тревожных симптомах и показателях крови и мочи, которые указывают на негативный процесс. Самые частые ошибки — отказ от врачебного наблюдения и прекращение приёма иммунодепрессантов.

Главный нефролог Новосибирской области отметила, что в среднем донорский орган работает около 20 лет. При своевременном обращении к врачу ситуацию можно исправить и продлить жизнь пересаженного органа. По её словам, есть пациенты, у которых пересадка была 25 лет назад, и есть повторно пересаженные. Если донорская почка через несколько лет отказывает, пациент снова уходит на диализ, попадает в лист ожидания и может второй раз получить трансплантат.

Участница школы пациентов Елена Будаева поделилась своей историей. В конце 2019 года она заболела пневмонией, и у неё отказали обе почки. Несколько лет она провела на диализе. Три раза в неделю по 3,5 часа женщина была привязана к процедурам, уходила из дома в шесть утра и возвращалась в десять вечера. 30 августа 2024 года ей провели операцию по пересадке. Сейчас она принимает лекарства и придерживается диеты, но жизнь стала намного легче и вернулась в привычное русло.

Ранее сообщалось, что почетными донорами стали более 30 жителей Новосибирской области.