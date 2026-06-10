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общество

Блогер Дава попрощался с закрывшимся кинотеатром в Новосибирске

Фото: Сиб.фм
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Блогер вспомнил детство и первый просмотр фильма «Гладиатор».

Новосибирский блогер Давид Манукян, известный как Дава, оставил прощальный комментарий после закрытия одного из кинотеатров города.

Он написал под публикацией о закрытии, что в детстве отец впервые привел его именно туда. Там он посмотрел фильм «Гладиатор», и эти воспоминания, по его словам, остались с ним на всю жизнь.

Блогер поблагодарил кинотеатр и назвал его легендарным местом, связанным с его детством.

Ранее стало известно, что кинотеатр закрыли из-за долгов по аренде. Власти обратились в Арбитражный суд с требованием освободить помещение на проспекте Карла Маркса, 49.

Арендатор занимал площадь более двух тысяч квадратных метров.

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Игорь Кириченко
Журналист

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