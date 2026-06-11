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экономика

Новосибирцы стали чаще дарить цветы и подарки любимым

Фото: Сиб.фм / сгенерировано AI
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Новосибирцы стали чаще дарить цветы и подарки. К таким выводам пришли аналитики IT-компании «Эвотор», проанализировав данные за май 2026 года. Информацию предоставили по запросу Сиб.фм.

«На 6% выросло число покупок (чеков) и на 15% — оборот магазинов цветов и сувениров, на 9% — средний чек, который составил 1669 рублей», — сообщили аналитики «Эвотора».

Для анализа использовались агрегированные и обезличенные фискальные данные с касс «Эвотор», используемых на предприятиях розничной торговли и сферы услуг Новосибирской области. Сравнивались следующие показатели: средний чек, оборот и количество чеков усреднённо на кассу в мае 2026 и 2025 года.

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Виктор Бобровников
Главный редактор

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