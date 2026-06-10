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вчера 21:30
общество

Жару и грозы одновременно пообещали жителям Новосибирской области

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
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В ближайшие дни погода в Новосибирской области будет резко меняться. Жителей региона ждут жара, грозы, дожди и сильный ветер. Об этом сообщили в МЧС России со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.

По данным синоптиков, местами возможны ливни, грозы и град. Во время непогоды порывы ветра могут достигать 19 метров в секунду.

В среду, 11 июня, в Новосибирске ожидается переменная облачность. Ночью осадков не прогнозируют, а днем возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит от +18 до +20 градусов, днем — до +31.

12 июня местами также пройдут дожди и грозы. Ночью столбики термометров покажут +17...+19 градусов, днем воздух прогреется до +30.

Похожая погода сохранится и 13 июня. Синоптики прогнозируют до +29 градусов днем и кратковременные осадки.

Спасатели просят жителей быть осторожнее во время грозы и сильного ветра.

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Игорь Кириченко
Журналист

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