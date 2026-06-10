Локоть заявил, что КПРФ планирует усилить позиции в Госдуме в Новосибирске

В Сибири прошёл V Съезд народных депутатов, где представители КПРФ обсудили подготовку к выборам в новый созыв Государственной Думы.
Мероприятие состоялось накануне старта избирательной кампании.
В обсуждении участвовали первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть, а также представители руководства партии Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Сергей Обухов и Нина Останина.
Участники съезда представили так называемую «Программу Победы». По словам Юрия Афонина, документ включает конкретные законодательные предложения и расчёты бюджета развития.
Он отметил, что партия предлагает меры по увеличению доходов бюджета и экономическому росту.
Анатолий Локоть заявил, что КПРФ планирует усилить позиции в Государственной Думе. По его словам, партия готовится к активной кампании как по партийным спискам, так и в одномандатных округах.