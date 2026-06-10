82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 июня, 22:05
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
10 июня, 22:05
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 20:00
общество

Локоть заявил, что КПРФ планирует усилить позиции в Госдуме в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / КПРФ
Подпишитесь на Telegram-канал

В Сибири прошёл V Съезд народных депутатов, где представители КПРФ обсудили подготовку к выборам в новый созыв Государственной Думы.

Мероприятие состоялось накануне старта избирательной кампании.

В обсуждении участвовали первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть, а также представители руководства партии Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Сергей Обухов и Нина Останина.

Участники съезда представили так называемую «Программу Победы». По словам Юрия Афонина, документ включает конкретные законодательные предложения и расчёты бюджета развития.

Он отметил, что партия предлагает меры по увеличению доходов бюджета и экономическому росту.

Анатолий Локоть заявил, что КПРФ планирует усилить позиции в Государственной Думе. По его словам, партия готовится к активной кампании как по партийным спискам, так и в одномандатных округах.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.