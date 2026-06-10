На содержание дорог Новосибирской области направят более 21 млрд рублей

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области заключило долгосрочные контракты на обслуживание региональных трасс. Работы рассчитаны на 2026–2029 годы.

Общая стоимость соглашений составила более 21,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

По итогам 40 аукционов подрядчики будут обслуживать около 12,6 тысячи километров дорог.

Изначально контракты оценивались в 24,3 млрд рублей. В ходе торгов удалось снизить цену на 2,55 млрд рублей.

В ведомстве отметили, что экономия стала возможна благодаря высокой конкуренции среди участников.

Сэкономленные средства планируют направить на ремонт дефектов дорожной сети и приведение трасс в нормативное состояние.