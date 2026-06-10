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общество

На содержание дорог Новосибирской области направят более 21 млрд рублей

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
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Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области заключило долгосрочные контракты на обслуживание региональных трасс. Работы рассчитаны на 2026–2029 годы.

Общая стоимость соглашений составила более 21,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

По итогам 40 аукционов подрядчики будут обслуживать около 12,6 тысячи километров дорог.

Изначально контракты оценивались в 24,3 млрд рублей. В ходе торгов удалось снизить цену на 2,55 млрд рублей.

В ведомстве отметили, что экономия стала возможна благодаря высокой конкуренции среди участников.

Сэкономленные средства планируют направить на ремонт дефектов дорожной сети и приведение трасс в нормативное состояние.

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Игорь Кириченко
Журналист

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