В Новосибирской области с января 2026 года МРОТ вырос до 33 866 рублей

С 1 января 2026 года в Новосибирской области вступил в силу новый размер минимальной оплаты труда. С учётом районного коэффициента он составляет 33 866 рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Федеральный МРОТ был увеличен почти на 21% и теперь равен 27 093 рублям. В Новосибирской области применяется повышающий коэффициент 1,25, поэтому итоговая сумма оказалась выше общероссийской.

МРОТ определяет минимальную зарплату сотрудника на полной ставке до вычета налогов. Если работник выполнил свои обязанности и отработал положенное время, работодатель не имеет права платить ему меньше.

За выплаты ниже МРОТ предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для ИП — от 1 до 5 тысяч, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.