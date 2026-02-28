Фигуранты дела о многомиллиардном мошенничестве с новосибирским аквапарком «Аквамир» ушли на СВО

Громкое уголовное дело о хищении активов новосибирского аквапарка «Аквамир» лишилось двух фигурантов. Бывший влиятельный сибирский бизнесмен Евгений Богорад и его племянник Максим Устинов отправились в зону специальной военной операции, сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Богорад стал первым, кого арестовали в рамках этого резонансного дела. Осенью 2024 года Лефортовский суд Москвы отправил его под стражу. Теперь предприниматель предпочёл окоп камере.

Формально такая возможность предусмотрена законодательством: участие в боевых действиях может стать основанием для приостановления уголовного преследования или последующего освобождения от ответственности.