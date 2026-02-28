В Новосибирской области на 14% снизилась гибель на водоёмах — в 2025 году погибли 45 человек

Итоги 2025 года на водных объектах региона подвели в МЧС. Число погибших уменьшилось на 14% по сравнению с предыдущим годом и составило 45 человек. Особенно заметно — на четверть — снизилась гибель детей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Положительную динамику в МЧС связывают с профилактической работой. За год инспекторы ГИМС провели более 720 патрулирований, проверили свыше 3370 судов и привлекли к ответственности 849 судоводителей. Контроль охватил все официальные пляжи, ледовые переправы и стоянки для маломерных судов.

Кроме того, подразделения ГИМС оказали более 4420 государственных услуг. Все желающие получить аттестацию на право управления маломерными судами оформляли документы в электронной форме.