82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
28 февраля, 09:26
пробки
2/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 91.29
82.76% -1.2
сегодня
28 февраля, 09:26
пробки
2/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 91.29
сегодня 08:30
общество

Новосибирские предпенсионеры могут получать 270 рублей в месяц на проезд — как оформить

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Жители Новосибирска, достигшие предпенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 для мужчин), имеют право на ежемесячную денежную выплату на проезд в общественном транспорте. Её размер — 270 рублей. Об этом сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на городскую администрацию.

Чтобы получать деньги, нужно оформить микропроцессорную пластиковую «Социальную карту». Заявление можно подать через «Госуслуги», в МФЦ или в отделе социальной поддержки по месту жительства. Например, в Ленинском районе документы принимают по адресу: ул. Станиславского, 6а, каб. 14, телефон для справок: +7 (383) 228-83-46.

Кроме выплаты на проезд, предпенсионеры и другие льготники могут рассчитывать на натуральную помощь — продукты, одежду, обувь, а также на денежные выплаты на лечение, ремонт жилья, подготовку детей к школе, покупку предметов первой необходимости и поддержку при чрезвычайных ситуациях.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.