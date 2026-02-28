В Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха — индекс загрязнения признали «плохим»

В пятницу, 27 февраля, специалисты зафиксировали в Новосибирске ухудшение экологической обстановки. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», индекс загрязнения воздуха достиг 51 балла. Это значение оценивается как «плохое», сообщает «МК в Новосибирске».

Особое внимание на ситуацию стоит обратить людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей, аллергией и повышенной чувствительностью. Такой уровень загрязнения может быть опасен для их здоровья.

Медики рекомендуют по возможности сократить время пребывания на улице, особенно при появлении таких симптомов, как затруднённое дыхание или першение в горле. Тем, кто входит в группу риска, лучше оставаться дома, а при необходимости выйти — использовать маски или воздушные фильтры.