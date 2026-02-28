В Новосибирской области семья погибшего рабочего отсудила у предприятия 3 миллиона рублей

В Краснозёрском районе суд обязал компанию выплатить крупную компенсацию родственникам работника, погибшего из-за нарушения техники безопасности. Трагедия произошла на разгрузочном пункте в селе Половинное, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

41-летний мужчина проник в технологический люк, который не был закрыт на замок, спустился в приёмный бункер и погиб во время механической откачки семян.

Прокурор района подал иск о компенсации морального вреда в пользу вдовы и двоих детей 15 и 11 лет. Суд полностью удовлетворил требования — три миллиона рублей уже выплачены.