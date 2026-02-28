82.76% -1.2
общество

В Новосибирске энергетик «крышевал» майнеров за взятки — задержан с поличным

Фото: Сиб.фм
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали руководителя одной из коммерческих электросетевых организаций Новосибирска. Его подозревают в получении крупной взятки от владельца незаконных майнинговых установок.

По данным полиции, подозреваемый долгое время получал деньги от предпринимателя, который воровал электричество. За вознаграждение энергетик закрывал глаза на нарушения и не принимал мер. Общая сумма подкупа уже превысила 800 тысяч рублей.

Задержание прошло 25 февраля. При обыске в квартире фигуранта нашли крупные суммы в разной валюте и мобильные телефоны. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Кристина Уколова
Журналист

