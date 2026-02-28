В Новосибирске ударит аномальный мороз -31 градус 1 марта

Календарная весна в столице Сибири не спешит радовать теплом. По прогнозам сервиса Gismeteo, в ночь на 1 марта температура воздуха в Новосибирске опустится до -30...-31 градуса. Днём ожидается около -21 градуса.

Холода задержатся и в первые дни марта. Ночные температуры будут держаться на уровне -28 градусов, а днём воздух будет прогреваться слабо. Синоптики пока не обещают существенного потепления.

Таким образом, начало весны в Новосибирске встретит жителей традиционными сибирскими морозами, напоминая, что весна в этих краях — понятие календарное, а не климатическое.