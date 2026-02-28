В Новосибирске разыскивают 22-летнюю Евгению Желудкову

В Дзержинском районе Новосибирска пропала 22-летняя Евгения Желудкова. О её исчезновении сообщили волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирская область».

Последний раз девушку видели 27 февраля 2026 года. С тех пор её местонахождение неизвестно, а на связь она не выходит.

Приметы пропавшей:

Возраст: 22 года

Рост: 170 см

Телосложение: плотное

Волосы: русые, вьющиеся

Глаза: серо-голубые

Особые приметы: пирсинг на губе и левой брови

По данным поисковиков, в день исчезновения на девушке предположительно был чёрный длинный пуховик. Другие детали одежды уточняются.

Если вы видели Евгению или располагаете любой информацией о её местонахождении, пожалуйста, сообщите:

Горячая линия «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно)

Экстренный номер: 112

Это уже второй случай исчезновения молодой девушки в Новосибирской области за последний месяц. В начале февраля в селе Сокур разыскивали 15-летнюю Оксану Есину, которая в итоге была найдена живой.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит новосибирцев проявить бдительность и помочь в распространении информации. Любая деталь, даже кажущаяся незначительной, может оказаться ключевой для установления места нахождения пропавшей.