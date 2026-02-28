В Новосибирске и области подорожал хлеб до 67 рублей за буханку

В Новосибирской области продолжается рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

По данным Новосибирскстата, в январе 2026 года индекс потребительских цен зафиксировал подорожание основных видов продукции.

Пшеничный хлеб и булочные изделия стоят в среднем 104,38 рубля за килограмм, что эквивалентно примерно 67–68 рублям за буханку весом 650 граммов. Хлеб из ржаной муки и смесей с пшеничной обходится в 127,28 рубля за килограмм. В годовом выражении рост составил около 1,1%. Булочные изделия подорожали на 1,3% — до 354 рублей за килограмм.

При этом баранки, бублики и сушки подешевели до 209,24 рубля за килограмм. Снижение также зафиксировано у сухих завтраков — на 2,2%, сейчас килограмм хлопьев стоит около 424 рублей.

За последние шесть лет стоимость хлеба в регионе почти удвоилась. В феврале 2026 года килограмм ржаного хлеба оценивался в 129,79 рубля против 69,90 рубля в 2020-м. Пшеничный хлеб первого и второго сортов вырос с 59,90 до 105 рублей за килограмм.