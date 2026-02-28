82.76% -1.2
В Новосибирской области уменьшилось количество магазинов косметики

За четыре года в регионе закрылись 55 магазинов косметики, однако продажи продолжают расти за счет онлайн-торговли и маркетплейсов.

За период с февраля 2022 по февраль 2026 года в Новосибирской области стало меньше магазинов косметики, парфюмерии и средств личной гигиены. Закрылись 55 торговых точек, общее число сократилось до 550.

По данным РБК-Новосибирск, ликвидаций в сегменте стабильно больше, чем новых регистраций. Эксперты объясняют динамику укрупнением игроков и перераспределением спроса в пользу онлайн-формата.

При этом обороты рынка продолжают расти. В первом полугодии 2025 года розничные продажи косметики в регионе увеличились на 19,8%, тогда как в среднем по стране прирост составил 13,2%. Ключевым фактором остается электронная коммерция: ее доля достигла 55%. Маркетплейсы фактически стали главным каналом сбыта и одновременно площадкой, где покупатели получают рекомендации и формируют выбор.

