В новосибирских реках нашли марганца в десятки раз больше нормы

Речные пробы показали содержание марганца в 50–67 раз выше допустимых норм в нескольких водоемах региона.

Западно-Сибирское управление гидрометеослужбы сообщило о критическом превышении содержания марганца в водоемах Новосибирской области. По состоянию на январь 2026 года концентрация металла значительно превысила нормативы в реках Ельцовка-1, Ельцовка-2, Камышенка, Каменка, Нижняя Ельцовка и Тула.

Наибольшее загрязнение отмечено в реках Тула и Нижняя Ельцовка — там уровень марганца составил 50,9 и 67,2 ПДК соответственно. В остальных водоемах концентрация колебалась от 32,3 до 45,1 ПДК, что также считается крайне опасным для экосистемы и здоровья населения.